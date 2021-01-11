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Делегация Украины в ПАСЕ избрала нового главу – нардеп

Понедельник, 11 января 2021, 20:11
фото: facebook.com/sluganarodu.mezentseva.168/

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на онлайн-заседании избрала нового главу.

Источник: народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который является членом делегации, в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Мария Мезенцева стала новой главой украинской делегации в ПАСЕ.

Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в ПАСЕ на своём онлайн-заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. За неё проголосовало 10 членов делегации от Слуги народа, оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє".

Детали: Гончаренко отметил, что представители "ЕС", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "Слуги народа" не голосовали за это решение.

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Что предшествовало: 29 января 2020 года на Парламентской ассамблеи Совета Европы состоялось голосование касательно полномочий российской делегации. За это решение проголосовали 96 депутатов, против - 44, еще 7 депутатов воздержались.

Украинская делегация голосовала в полном составе - свои голоса отдали 12 членов депутатов. 11 из них нажали кнопку против, но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Это – народная депутатка от ОПЗЖ Юлия Левочкина.

Украинская правда
Темы: ПАСЕВерховная Рада


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