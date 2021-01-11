Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на онлайн-заседании избрала нового главу.

Источник: народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который является членом делегации, в Telegram, экс руководительница делегации Лиза Ясько в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Мария Мезенцева стала новой главой украинской делегации в ПАСЕ.

Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в ПАСЕ на своём онлайн-заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. За неё проголосовало 10 членов делегации от Слуги народа, оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє".

Детали: Гончаренко отметил, что представители "ЕС", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "Слуги народа" не голосовали за это решение.

Upd. Ясько рассказала о ее увольнении, отметив, что остается членом делегации, членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ и членом политгрупы Европейской народной партии.

Прямая речь Ясько: "Меня сняли с должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ.

У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня.

Раньше мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в парламенте и ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ".

Справка: Мезенцева - заместитель председателя комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Напомним: Ясько возглавила делегацию в сентябре 2019 года.