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Палата преставників США хоче законодавчо закликати Пенса відсторонити Трампа від влади

Понеділок, 11 січня 2021, 20:50

Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Поправка 25 передбачає, що якщо президент не може виконувати свої обов’язки, його можливо відсторонити за поданням його кабінету.

Демократи спробували провести за документ вже сьогодні за швидкою процедурою, але його прийняття заблокував республіканець Алекс Муні.  

Спікерка палати представників Ненсі Пелосі після цього заявила, що голосування за резолюцію відбудеться у вівторок 12 січня. 

За її словами, демократи розраховують, що Майк Пенс відреагує на резолюцію протягом 24 годин. Якщо цього не станеться, на розгляд винесуть резолюцію про імпічмент, текст якої презентували сьогодні. 

Нагадаємо, 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.

Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки.



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