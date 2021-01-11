Палата преставителей США хочет законодательно призвать Пенса отстранить Трампа от власти

Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Поправка 25 предусматривает, что если президент не может исполнять свои обязанности, его можно отстранить по представлению его кабинета.

Демократы попытались провести документ уже сегодня по быстрой процедуре, но его принятие заблокировал республиканец Алекс Муни.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после этого заявила, что голосование за резолюцию состоится во вторник 12 января.

По ее словам, демократы рассчитывают, что Майк Пенс отреагирует на резолюцию течение 24 часов. Если этого не произойдет, на рассмотрение вынесут резолюцию об импичменте, текст которой презентовали сегодня.

Напомним, 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через часы после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.

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