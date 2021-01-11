Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Палата преставителей США хочет законодательно призвать Пенса отстранить Трампа от власти

Понедельник, 11 января 2021, 19:50

Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Поправка 25 предусматривает, что если президент не может исполнять свои обязанности, его можно отстранить по представлению его кабинета.

Демократы попытались провести документ уже сегодня по быстрой процедуре, но его принятие заблокировал республиканец Алекс Муни.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после этого заявила, что голосование за резолюцию состоится во вторник 12 января.

По ее словам, демократы рассчитывают, что Майк Пенс отреагирует на резолюцию течение 24 часов. Если этого не произойдет, на рассмотрение вынесут резолюцию об импичменте, текст которой презентовали сегодня.

Напомним, 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через часы после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.

Читайте также: Подсудимый Трамп: что ждет президента США после отставки.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: