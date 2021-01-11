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Майже 70 нардепів працюють на Коломойського, ще 100 на Ахметова – Bihus.Info

Понеділок, 11 січня 2021, 21:08

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що у Верховній Раді низка нардепів працюють на олігархів Ігоря Коломойського та Рината Ахметова, а також розповіли, в чому полягає ця робота.

Джерело: Bihus.Info

Дослівно: "Ми проаналізували дії нардепів і готові з висновками – близько 70 народних депутатів допомагають Коломойському і майже 100 - голосують в інтересах Ахметова".

Деталі: Журналісти також зазначили, що допомога народних обранців олігархам полягає у таких діях:

  • Написання вигідних олігархам законопроєктів;
  • Голосування за вигідні законопроєкти;
  • Провалювання невигідних голосувань;
  • Подача правок у закони;
  • Внесення подань до Конституційного суду, позови у суди;
  • Заяви у правоохоронні органи;
  • Участь у парламентських слідчих комісіях
  • Інформаційні атаки та кампанії.

Журналісти розслідували такі голосування як непризначення колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, законопроєкт про інвестнянь, інформаційну кампанію проти експрем’єра Олексія Гончарука, подання до КСУ та інші.

Нагадаємо: На засіданні 17 грудня Рада не підтримала призначення Вітренка.

Теми: Верховна РадаКоломойськийАхметов


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