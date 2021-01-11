Почти 70 нардепов работают на Коломойского, еще 100 на Ахметова – Bihus.Info
Понедельник, 11 января 2021, 21:08
Журналисты-расследователи сообщают, что в Верховной Раде ряд нардепов работают на олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также рассказали, в чем заключается эта работа.
Источник: Bihus.Info
Дословно: "Мы проанализировали действия нардепов и готовы с выводами - около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 - голосуют в интересах Ахметова".
Детали: Журналисты также отметили, что помощь народных избранников олигархам заключается в таких действиях:
- Написание выгодных олигархам законопроектов;
- Голосование за выгодные законопроекты;
- проваливание невыгодных голосований;
- Подача поправок в законы;
- Внесение представлений в Конституционный суд, иски в суды;
- Заявления в правоохранительные органы;
- Участие в парламентских следственных комиссиях
- Информационне атаки и кампаниях.
Журналисты расследовали такие голосования как не назначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект о инвестнянь, информационную кампанию против экс-премьера Алексея Гончарука, представление в КСУ и другие.