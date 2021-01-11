Почти 70 нардепов работают на Коломойского, еще 100 на Ахметова – Bihus.Info

Журналисты-расследователи сообщают, что в Верховной Раде ряд нардепов работают на олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также рассказали, в чем заключается эта работа.

Источник: Bihus.Info

Дословно: "Мы проанализировали действия нардепов и готовы с выводами - около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 - голосуют в интересах Ахметова".

Детали: Журналисты также отметили, что помощь народных избранников олигархам заключается в таких действиях:

Написание выгодных олигархам законопроектов;

Голосование за выгодные законопроекты;

проваливание невыгодных голосований;

Подача поправок в законы;

Внесение представлений в Конституционный суд, иски в суды;

Заявления в правоохранительные органы;

Участие в парламентских следственных комиссиях

Информационне атаки и кампаниях.

Журналисты расследовали такие голосования как не назначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект о инвестнянь, информационную кампанию против экс-премьера Алексея Гончарука, представление в КСУ и другие.