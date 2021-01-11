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Почти 70 нардепов работают на Коломойского, еще 100 на Ахметова – Bihus.Info

Понедельник, 11 января 2021, 20:08
Почти 70 нардепов работают на Коломойского, еще 100 на Ахметова – Bihus.Info

Журналисты-расследователи сообщают, что в Верховной Раде ряд нардепов работают на олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также рассказали, в чем заключается эта работа.

Источник: Bihus.Info

Дословно: "Мы проанализировали действия нардепов и готовы с выводами - около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 - голосуют в интересах Ахметова".

Детали: Журналисты также отметили, что помощь народных избранников олигархам заключается в таких действиях:

  • Написание выгодных олигархам законопроектов;
  • Голосование за выгодные законопроекты;
  • проваливание невыгодных голосований;
  • Подача поправок в законы;
  • Внесение представлений в Конституционный суд, иски в суды;
  • Заявления в правоохранительные органы;
  • Участие в парламентских следственных комиссиях
  • Информационне атаки и кампаниях.

Журналисты расследовали такие голосования как не назначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект о инвестнянь, информационную кампанию против экс-премьера Алексея Гончарука, представление в КСУ и другие.

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Темы: Верховная РадаКоломойскийАхметов
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