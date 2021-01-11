ФБР попередило про підготовку масових збройних протестів у США до інавгурації Байдена – ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

Про це йдеться у документі ФБР, який цитують АВС та Yahoo News, повідомляє "Європейська правда".

За даними телеканалу АВС, в останні дні ФБР також отримало інформацію про групу, яка закликає "штурмувати" суди штатів, місцевих та федеральних урядів та адміністративні будівлі у випадку відсторонення президента Дональда Трампа від посади до Дня інавгурації.

Група також планує "штурмувати" урядові офіси в кожному штаті в день інавгурації обраного президента Джо Байдена, незалежно від того, чи сертифікували штати виборчі голоси за Байдена чи Трампа.

"ФБР отримало інформацію про ідентифіковану збройну групу, яка збирається поїхати до Вашингтона, округ Колумбія, 16 січня. Вони попереджають, що якщо Конгрес спробує відсторонити президента за допомогою 25-ї поправки, відбудеться величезне повстання", - йдеться в доповіді ФБР.

За інформацією Yahoo News, інформаційний звіт про ситуацію, підготовлений відділенням ФБР у Міннеаполісі, був виданий за тиждень до того, як натовп прихильників Трампа штурмував Капітолій. У ньому розглядаються занепокоєння щодо мітингів, які ультраправий рух "boogaloo" планує провести в містах по всій країні 17 січня.

У звіті попереджається, що "деякі послідовники заявили про готовність вчиняти насильство на підтримку своєї ідеології, створювали плани на випадок надзвичайних ситуацій на випадок, якщо на подіях сталося насильство, та визначали заходи безпеки правоохоронних органів та можливі контрзаходи". Зокрема, у звіті описуються докази загроз, пов’язаних із подіями, запланованими на 17 січня у будівлях Капітоліїв штату Мічиган та Міннесота.

Ці мітинги є частиною того, що члени насильницького ультраправого та лібертаріанського руху "boogaloo" сподіваються перетворити на загальнонаціональний "збройний марш" на Капітолійському пагорбі та у всіх 50 столицях штатів. Попри те, що не зовсім зрозуміло, скільки людей очікується на участь у протестах, події 17 січня, як видається, є наступним серйозним кроком екстремістських угруповань після заворушень 6 січня.

Згідно з повідомленням ФБР від 29 грудня, деякі прихильники руху "boogaloo", що базуються в Міннесоті, відвідали інші акції протесту на початку грудня в Капітолії штату Міннесоти "для проведення розвідки для виявлення точок втечі та захисних позицій у випадку, якщо відбулося насильство".

Протягом останніх двох років термін "boogaloo" перетворився з жарту в Інтернеті, що стосується другої громадянської війни в США, до екстремістського заклику, пов'язаного зі зростаючою кількістю насильницьких інцидентів та теорій змов.

Хоча цей термін також був привласнений деякими групами білого супрематичного руху, він найтісніше пов'язаний з розрізненою мережею антиурядових екстремістів та воєнізованих груп, об'єднаних гарячою опозицією до контролю над зброєю та бажанням здійснити насильницьке повалення того, що вони вважають тиранічним урядом.

"Прихильники руху "boogaloo" вважають, що наближається повстання проти уряду, і деякі вважають, що їм слід пришвидшити ці терміни збройними антиурядовими діями, що ведуть до громадянської війни", - йдеться у попередженні офісу ФБР.