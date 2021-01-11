ФБР предупредило о подготовке массовых вооруженных протестов в США – СМИ

Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

Об этом говорится в документе ФБР, цитируют АВС и Yahoo News, сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала АВС, в последние дни ФБР также получило информацию о группе, которая призывает "штурмовать" суды штатов, местных и федеральных правительств и административные здания в случае отстранения президента Дональда Трампа от должности до Дня инаугурации.

Группа также планирует "штурмовать" правительственные офисы в каждом штате в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, независимо от того, сертифицировали ли штаты избирательные голоса за Байдена или Трампа.

"ФБР получило информацию об идентифицированной вооруженной группе, которая собирается поехать в Вашингтон, округ Колумбия, 16 января. Они предупреждают, что если Конгресс попытается отстранить президента с помощью 25-й поправки, произойдет огромное восстание", - говорится в докладе ФБР.

По информации Yahoo News, информационный отчет о ситуации, подготовленный отделением ФБР в Миннеаполисе, был разослан за неделю до того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий. В нем рассматривается обеспокоенность митингами, которые ультраправое движение "boogaloo" планирует провести в городах по всей стране 17 января.

В отчете предупреждается, что "некоторые последователи заявили о готовности совершать насилие в поддержку своей идеологии, создавали планы на случай чрезвычайных ситуаций в случае, если на событиях произошло насилие, и определяли меры безопасности правоохранительных органов и возможные контрмеры". В частности, в отчете описываются доказательства угроз, связанных с событиями, запланированными на 17 января у здания Капитолиев штатов Мичиган и Миннесота.

Эти митинги являются частью того, что члены насильственного ультраправого и либертарианского движения "boogaloo" надеются превратить в общенациональный "вооруженный марш" на Капитолийском холме и во всех 50 столицах штатов. Несмотря на то, что не совсем понятно, сколько людей ожидается на протестах, события 17 января, как представляется, является следующим серьезным шагом экстремистских группировок после беспорядков 6 января.

Согласно сообщению ФБР от 29 декабря, некоторые сторонники движения "boogaloo", базирующиеся в Миннесоте, посетили другие акции протеста в начале декабря в Капитолии штата Миннесоты "для проведения разведки для выявления точек побега и защитных позиций в случае, если произошло насилие".

В течение последних двух лет термин "boogaloo" превратился из шутки в Интернете, которая касается второй гражданской войны в США, в экстремистский призыв, связанный с растущим количеством насильственных инцидентов и теорий заговоров.

Хотя этот термин также был присвоен некоторыми группами белого супрематического движения, он тесно связан с разрозненной сетью антиправительственных экстремистов и военизированных групп, объединенных горячей оппозицией к контролю над оружием и желанием осуществить насильственное свержение того, что они считают тираническим правительством.

"Сторонники движения "boogaloo" считают, что приближается восстание против правительства, и некоторые считают, что им следует ускорить эти сроки вооруженными антиправительственными действиями, ведущими к гражданской войне", - говорится в предупреждении офиса ФБР.