Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ФБР предупредило о подготовке массовых вооруженных протестов в США – СМИ

Понедельник, 11 января 2021, 21:53

Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

Об этом говорится в документе ФБР, цитируют АВС и Yahoo News, сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала АВС, в последние дни ФБР также получило информацию о группе, которая призывает "штурмовать" суды штатов, местных и федеральных правительств и административные здания в случае отстранения президента Дональда Трампа от должности до Дня инаугурации.

Группа также планирует "штурмовать" правительственные офисы в каждом штате в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, независимо от того, сертифицировали ли штаты избирательные голоса за Байдена или Трампа.

"ФБР получило информацию об идентифицированной вооруженной группе, которая собирается поехать в Вашингтон, округ Колумбия, 16 января. Они предупреждают, что если Конгресс попытается отстранить президента с помощью 25-й поправки, произойдет огромное восстание", - говорится в докладе ФБР.

По информации Yahoo News, информационный отчет о ситуации, подготовленный отделением ФБР в Миннеаполисе, был разослан за неделю до того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий. В нем рассматривается обеспокоенность митингами, которые ультраправое движение "boogaloo" планирует провести в городах по всей стране 17 января.

В отчете предупреждается, что "некоторые последователи заявили о готовности совершать насилие в поддержку своей идеологии, создавали планы на случай чрезвычайных ситуаций в случае, если на событиях произошло насилие, и определяли меры безопасности правоохранительных органов и возможные контрмеры". В частности, в отчете описываются доказательства угроз, связанных с событиями, запланированными на 17 января у здания Капитолиев штатов Мичиган и Миннесота.

Эти митинги являются частью того, что члены насильственного ультраправого и либертарианского движения "boogaloo" надеются превратить в общенациональный "вооруженный марш" на Капитолийском холме и во всех 50 столицах штатов. Несмотря на то, что не совсем понятно, сколько людей ожидается на протестах, события 17 января, как представляется, является следующим серьезным шагом экстремистских группировок после беспорядков 6 января.

Согласно сообщению ФБР от 29 декабря, некоторые сторонники движения "boogaloo", базирующиеся в Миннесоте, посетили другие акции протеста в начале декабря в Капитолии штата Миннесоты "для проведения разведки для выявления точек побега и защитных позиций в случае, если произошло насилие".

В течение последних двух лет термин "boogaloo" превратился из шутки в Интернете, которая касается второй гражданской войны в США, в экстремистский призыв, связанный с растущим количеством насильственных инцидентов и теорий заговоров.

Хотя этот термин также был присвоен некоторыми группами белого супрематического движения, он тесно связан с разрозненной сетью антиправительственных экстремистов и военизированных групп, объединенных горячей оппозицией к контролю над оружием и желанием осуществить насильственное свержение того, что они считают тираническим правительством.

"Сторонники движения "boogaloo" считают, что приближается восстание против правительства, и некоторые считают, что им следует ускорить эти сроки вооруженными антиправительственными действиями, ведущими к гражданской войне", - говорится в предупреждении офиса ФБР.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 11 января: импичмент Трампа, санкции США против Дубинского и Онищенко

видеоПочти 70 нардепов работают на Коломойского, еще 100 на Ахметова – Bihus.Info

"Связанные с Россией": США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача

Конгресс США начал процесс импичмента Трампа

Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

Кабмин планирует изменить механизм формирования цены на газ для населения

Все новости...
Последние новости
22:41
На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко
22:05
Новости экономики: цену на газ хотят зафиксировать, ВВП будет падать и в 2021 году
21:53
ФБР предупредило о подготовке массовых вооруженных протестов в США – СМИ
21:39
Новости 11 января: импичмент Трампа, санкции США против Дубинского и Онищенко
21:23
Кабмин разрешил изменять нормативную денежную оценку земли
21:08
видеоПочти 70 нардепов работают на Коломойского, еще 100 на Ахметова – Bihus.Info
20:50
Палата преставителей США хочет законодательно призвать Пенса отстранить Трампа от власти
20:28
Автомобильный трафик в Киеве вырос на 5% за год
20:11
обновленоДелегация Украины в ПАСЕ избрала нового главу
20:03
Дубинский отреагировал на санкции США против него и пообещал ответ
Все новости...