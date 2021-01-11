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На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол у США Єльченко

Понеділок, 11 січня 2021, 21:41
На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол у США Єльченко

Українську державу на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

Джерело: Єльченко в коментарі "Укрінформ"

Пряма мова Єльченка: "Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити.

Враховуючи те, що в США досі триває складна пандемічна ситуація, пов‘язана з COVID-19, цілком зрозуміло, що й цього разу американський протокол не змінював правила участі в церемонії. Усі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні".

Деталі: У пресслужбі посольства України в США уточнили, що це стосується всіх без винятку країн, які мають свої посольства в Сполучених Штатах. "Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається.

Нагадаємо: Інавгурація новообраного президента США відбудеться 20 січня. 

Байден сказав, що він не проти, якщо віцепрезидент Майк Пенс прийде на інавгурацію, а чинний президент Дональд Трамп не прийде.

Раніше Трамп заявив, що не піде на цю церемонію.

Довідка: Останнім президентом США, який не був присутній на інавгурації свого наступника, був Річард Ніксон, який пішов у відставку після Уотергейтського скандалу і покинув Вашингтон 1974 року до того, як Джеральд Форд приніс присягу. Останнім президентом, який пропустив інавгурацію після планових виборів, був Вудро Вільсон, який пропустив церемонію Уоррена Г. Хардінга в 1921 році через проблеми зі здоров'ям. 

Інші президенти США пропускали інавгурацію своїх наступників через політичні невдоволення, але не в новітній історії.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБайденінавгурація
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