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На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко

Понедельник, 11 января 2021, 22:41

Украинское государство на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Источник: Ельченко в комментарии "Укринформ"

Прямая речь Ельченко: "Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты.

Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правила участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне".

Детали: В пресс-службе посольства Украины в США уточнили, что это касается всех без исключения стран, которые имеют свои посольства в Соединенных Штатах. "В этом году инаугурации комитет сообщил нотой все иностранные дипломатические представительства в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится.

Напомним: Действующий президент Трамп заявил, что не пойдет на эту церемонию

Справка: Последним президентом США, который не присутствовал на инаугурации своего преемника, был Ричард Никсон, который ушел в отставку после Уотергейтского скандала и покинул Вашингтон в 1974 году до того, как Джеральд Форд принес присягу. Последним президентом, который пропустил инаугурацию после плановых выборов, был Вудро Вильсон, который пропустил церемонию Уоррена Г. Хардинга в 1921 году из-за проблем со здоровьем.

Другие президенты пропускали инаугурацию своих преемников из-за политических недовольств, но не в новейшей истории.

Темы: СШАБайденинаугурация


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