На хабарі затримали одного з керівників військової прокуратури на Запоріжжі
Понеділок, 11 січня 2021, 22:52
Служба безпеки затримала на отриманні хабаря одного з керівників військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Зазначається, що він вимагав $5 тисяч від одного з підозрюваних за непритягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах. За ці гроші прокурор також "пообіцяв" повне закриття провадження.
За цей злочин передбачено позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Українська правда