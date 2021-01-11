На хабарі затримали одного з керівників військової прокуратури на Запоріжжі

Служба безпеки затримала на отриманні хабаря одного з керівників військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що він вимагав $5 тисяч від одного з підозрюваних за непритягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах. За ці гроші прокурор також "пообіцяв" повне закриття провадження.

За цей злочин передбачено позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.