Служба безопасности задержала на получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что он требовал $5000 от одного из подозреваемых за непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах. За эти деньги прокурор также "пообещал" полное закрытие производства.

За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.