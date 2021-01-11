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На взятке задержали одного из руководителей военной прокуроры в Запорожской области

Понедельник, 11 января 2021, 23:52

Служба безопасности задержала на получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что он требовал $5000 от одного из подозреваемых за непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах. За эти деньги прокурор также "пообещал" полное закрытие производства.

За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

 

Украинская правда


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