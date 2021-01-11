На Керченському мосту затримали автівки із кримськими татарами – Чубаров

На Керченському мосту російські окупанти затримали не менше восьми автомобілів із кримськими татарами, які прямували в Ростов-на-Дону на засідання суду у "справі Хізб ут-Тахрір".

Джерело: Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в у facebook

Пряма мова: "Знову російські окупанти затримують кримських татар на мосту з Керчі на Тамань. Затримані вісім автомобілів, в яких прямували до Ростова 27 кримських татар. Вони виїхали, щоб встигнути на засідання суду щодо білогорської "справи Хізб ут-Тахрір". Люди їхали, щоб завтра під час оголошення вироку бути поруч із кримськими татарами, яким його оголосять".

Деталі: За повідомленням правозахисної ініціативи "Кримська солідарність", росіяни зупинили 11 автомобілів, в яких перебувало 40 пасажирів. Там зазначають, що десятки кримчан їхали їз Бахчисарая, Судака та Білогорська. Силовики забирають в них документи та фотографують паспорти.

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