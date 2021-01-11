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На Керченському мосту затримали автівки із кримськими татарами – Чубаров

Понеділок, 11 січня 2021, 23:22
На Керченському мосту затримали автівки із кримськими татарами – Чубаров
Фото: Кримська солідарність

На Керченському мосту російські окупанти затримали не менше восьми автомобілів із кримськими татарами, які прямували в Ростов-на-Дону на засідання суду у "справі Хізб ут-Тахрір".

Джерело: Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в у facebook 

Пряма мова: "Знову російські окупанти затримують кримських татар на мосту з Керчі на Тамань. Затримані вісім автомобілів, в яких прямували до Ростова 27 кримських татар. Вони виїхали, щоб встигнути на засідання суду щодо білогорської "справи Хізб ут-Тахрір". Люди їхали, щоб завтра під час оголошення вироку бути поруч із кримськими татарами, яким його оголосять".

Деталі: За повідомленням правозахисної ініціативи "Кримська солідарність", росіяни зупинили 11 автомобілів, в яких перебувало 40 пасажирів. Там зазначають, що десятки кримчан їхали їз Бахчисарая, Судака та Білогорська. Силовики забирають в них документи та фотографують паспорти. 

Нагадаємо:

  • 11 січня у Ростові-на-Дону відбулось фінальне засідання у білогірській "справі Хізб ут-Тахрір". На ньому останнє слово мали підсудні Енвер і Різа Омерови та Айдер Джапаров. 
  • Оголошення вироків заплановане на 10 ранку 12 січня. 
  • Прокурори запросили 19 років колонії суворого режиму для Енвера Омерова, 12 років – для Різи Омерова та 18 років Айдеру Джапарову.

Українська правда

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Теми: кримські татариКрим
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