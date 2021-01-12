На Керченському мосту затримали автівки із кримськими татарами – Чубаров
На Керченському мосту російські окупанти затримали не менше восьми автомобілів із кримськими татарами, які прямували в Ростов-на-Дону на засідання суду у "справі Хізб ут-Тахрір".
Джерело: Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в у facebook
Пряма мова: "Знову російські окупанти затримують кримських татар на мосту з Керчі на Тамань. Затримані вісім автомобілів, в яких прямували до Ростова 27 кримських татар. Вони виїхали, щоб встигнути на засідання суду щодо білогорської "справи Хізб ут-Тахрір". Люди їхали, щоб завтра під час оголошення вироку бути поруч із кримськими татарами, яким його оголосять".
Деталі: За повідомленням правозахисної ініціативи "Кримська солідарність", росіяни зупинили 11 автомобілів, в яких перебувало 40 пасажирів. Там зазначають, що десятки кримчан їхали їз Бахчисарая, Судака та Білогорська. Силовики забирають в них документи та фотографують паспорти.
Нагадаємо:
- 11 січня у Ростові-на-Дону відбулось фінальне засідання у білогірській "справі Хізб ут-Тахрір". На ньому останнє слово мали підсудні Енвер і Різа Омерови та Айдер Джапаров.
- Оголошення вироків заплановане на 10 ранку 12 січня.
- Прокурори запросили 19 років колонії суворого режиму для Енвера Омерова, 12 років – для Різи Омерова та 18 років Айдеру Джапарову.