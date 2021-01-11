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На Керченском мосту задержали автомобили с крымскими татарами – Чубаров

Понедельник, 11 января 2021, 23:22
На Керченском мосту задержали автомобили с крымскими татарами – Чубаров
Фото: Крымская солидарность

На Керченском мосту российские оккупанты задержали не менее восьми автомобилей с крымскими татарами, которые направлялись в Ростов-на-Дону на заседание суда по "делу Хизб ут-Тахрир".

Источник: Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в в facebook

Прямая речь: "Снова русские оккупанты задерживают крымских татар на мосту из Керчи на Тамань. Задержаны восемь автомобилей, в которых направлялись в Ростов 27 крымских татар. Они ехали, чтобы успеть на заседание суда по белогорскому "делу Хизб ут-Тахрир". Люди ехали, чтобы завтра во время оглашения приговора быть рядом с крымскими татарами, которым его объявят".

Детали: По сообщению правозащитной инициативы "Крымская солидарность", россияне остановили 11 автомобилей, в которых находилось 40 пассажиров. Там отмечают, что десятки крымчан ехали из Бахчисарая, Судака и Белогорска. Силовики забирают у них документы и фотографируют паспорта.

Напомним:

  • 11 января в Ростове-на-Дону состоялось финальное заседание в Белогорском "деле Хизб ут-Тахрир". На нем последнее слово имели подсудимые Энвер и Риза Омеровы и Айдер Джаппаров.
  • Объявление приговоров запланировано на 10 утра 12 января.
  • Прокуроры требуют 19 лет колонии строгого режима для Энвера Омерова, 12 лет –для Ризы Омерова и 18 лет Айдеру Джапарову.

Украинская правда
Темы: крымские татарыКрым
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