Слідом за Грузією: Литва готова змінити назву Білорусі

Литва, яка узаконила назву Сакартвело замість Грузії, висловила готовність змінити найменування Білорусі, якщо про це попросить сусідня країна. Наразі останню офіційно називають Білорусією.

Джерело: Delfi

Деталі: Відповідну заяву після спілкування із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Наразі литовською мовою назва країни звучить як "Baltarusija". Така назва відсилає країну до Росії та утверджує розуміння Білорусі як частини РФ.

"Білорусь означає "Біла Русь", а не Росія, і це має бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання, так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело", – сказав міністр.

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