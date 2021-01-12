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Вслед за Грузией: Литва готова изменить название Беларуси

Вторник, 12 января 2021, 01:03

Литва, которая узаконила название Сакартвело вместо Грузии, выразила готовность изменить наименование Беларуси, если об этом попросит соседняя страна. Сейчас последнюю официально называют Белоруссией.

Источник: Delfi

Детали: Соответствующее заявление после общения с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановськой сделал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Сейчас на литовском языке название страны звучит как "Baltarusija". Такое название отсылает страну к России и утверждает понимание Беларуси как части РФ.

"Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выскажут такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", – сказал министр.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: БеларусьЛитва
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