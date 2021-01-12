США оголосили Кубу державою-спонсором тероризму

Держдеп США оголосив Кубу державою, яка спонсорує тероризм, зокрема допомагає в переховуванні терористів.

Джерело: заява Держсекретаря США

Дослівно: "Цим рішенням ми знову притягаємо до відповідальності уряд Куби та надсилаємо чіткий сигнал: режим Кастро повинен припинити свою підтримку міжнародного тероризму та підриву системи правосуддя США".

Деталі: У заяві Майка Помпео йдеться, що десятиліттями уряд Куби допомагав терористам в той час, як кубинці залишались голодними та не мали доступу до основних ліків.

Зокрема, в США згадали про членів колумбійської Національної визвольної армії (ELN), яку американці визнали терористичною організацією. Також мова йде про терористів, яких розшукує ФБР.

Окрім того, Помпео звинуватив Кубу у підтримку венесуельського режиму Ніколаса Мадуро.

Відповідний статус держави-спонсора тероризму передбачає запровадження санкцій з боку США. Зокрема, в оборонному секторі, торгівлі, фінансових операціях.