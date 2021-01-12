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США оголосили Кубу державою-спонсором тероризму

Вівторок, 12 січня 2021, 03:01

Держдеп США оголосив Кубу державою, яка спонсорує тероризм, зокрема допомагає в переховуванні терористів. 

Джерело: заява Держсекретаря США

Дослівно: "Цим рішенням  ми знову притягаємо до відповідальності уряд Куби та надсилаємо чіткий сигнал: режим Кастро повинен припинити свою підтримку міжнародного тероризму та підриву системи правосуддя США". 

Деталі: У заяві Майка Помпео йдеться, що десятиліттями уряд Куби допомагав терористам в той час, як кубинці залишались голодними та не мали доступу до основних ліків. 

Зокрема, в США згадали про членів колумбійської Національної визвольної армії (ELN), яку американці визнали терористичною організацією. Також мова йде про терористів, яких розшукує ФБР. 

Окрім того, Помпео звинуватив Кубу у підтримку венесуельського режиму Ніколаса Мадуро.  

Відповідний статус держави-спонсора тероризму передбачає запровадження санкцій з боку США. Зокрема, в оборонному секторі, торгівлі, фінансових операціях. 

Українська правда
Теми: СШАтероризм


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