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США объявили Кубу государством-спонсором терроризма

Вторник, 12 января 2021, 02:01
США объявили Кубу государством-спонсором терроризма

Госдеп США объявил Кубу государством, что спонсирует терроризм, в частности помогает в укрывательстве террористов.

Источник: заявление госсекретаря США

Дословно: "Этим решением мы снова привлекаем к ответственности правительство Кубы и посылаем четкий сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрыва системы правосудия США".

Детали: В заявлении Майка Помпео говорится, что десятилетиями правительство Кубы помогал террористам в то время, как кубинцы оставались голодными и не имели доступа к основным лекарствам.

В частности, в США вспомнили о членах колумбийской Национальной освободительной армии (ELN), которую американцы признали террористической организацией. Также речь идет о террористах, разыскиваемых ФБР.

Кроме того, Помпео обвинил Кубу в поддержке венесуэльского режима Николаса Мадуро.

Соответствующий статус государства-спонсора терроризма предусматривает введение санкций со стороны США. В частности, в оборонном секторе, торговле, финансовых операциях.

Украинская правда
Темы: СШАтерроризм
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