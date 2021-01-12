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В ОБСЄ нарахували майже 80 порушень "тиші" на Донбасі на вихідних

Вівторок, 12 січня 2021, 03:48

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 11 січня 

Деталі: Порушення були зареєстровані за період з вечора 8 до вечора 10 січня. Так, на Донеччині спостерігачі нарахували 74 порушення, на Луганщині – 2. 

Зазначається, що за попередній звітний період в Донецькій області було 13 таких порушень, в Луганській – 23. 

Зокрема, найбільше "тишу" порушували ввечері 8 та в ніч на 9 січня біля Мар’їнки та зранку 10 січня біля Ясинуватої. 

На Луганщині вибухи виявили біля Золотого. 

З часу засідання ТКГ, на якому погодили режим припинення вогню із 27 липня, спостерігачі зафіксували не менше 5780 порушень. 

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас


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