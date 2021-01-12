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В ОБСЕ насчитали почти 80 нарушений "тишины" на Донбассе на выходных

Вторник, 12 января 2021, 02:48

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 11 января

Детали: Нарушения были зарегистрированы за период с вечера 8 до вечера 10 января. Так, в Донецкой области наблюдатели насчитали 74 нарушения, в Луганской – 2.

Отмечается, что за предыдущий отчетный период в Донецкой области было 13 таких нарушений, в Луганской – 23.

В частности, больше всего "тишину" нарушали вечером 8 и в ночь на 9 января у Марьинки и утром 10 января у Ясиноватой.

На Луганщине взрывы обнаружили у Золотого.

Со времени заседания ТКГ, на котором согласовали режим прекращения огня с 27 июля, наблюдатели зафиксировали не менее 5780 нарушений.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбасс
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