Кількість летальних випадків від COVID в Україні перевищила 20 тисяч

За добу 11 січня в Україні COVID-19 діагностували 5 116 громадян, одужали після коронавірусу 15 951 особа, в лікарні потрапили 1 092 хворих, померли 184 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Згідно з цією статистикою, одужали від COVID у понеділок втричі більше, ніж захворіли, госпіталізацій поменшало в порівнянні з тенденціями останніх тижнів.

Найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували в м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Серед нових хворих – 131 дитина та 309 медпрацівників.

За минулу добу в Україні провели 41 682 тестування: методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809. За весь час пандемії в Україні методом ПЛР провели 5 805 824 тестування.

Із березня в Україні виявили 1 124 430 осіб із коронавірусом SARS CoV 2, який призводить до хвороби COVID-19. Із них 812 368 осіб одужали, а летальних випадків уже 20 019.

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