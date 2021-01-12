Количество летальных случаев от COVID в Украине превысило 20 тысяч

За сутки 11 января в Украине COVID-19 диагностировали 5 116 граждан, выздоровели после коронавируса 15 951 человек, в больницы попали 1 092 больных, умерли 184 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Согласно этой статистике, выздоровели от COVID в понедельник в три раза больше, чем заболели, госпитализаций уменьшилось по сравнению с тенденциями последних недель.

Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Среди новых заболевших – 131 ребенок и 309 медработников.

За прошедшие сутки в Украине провели 41 682 тестирования: методом ПЦР – 23873, методом ИФА – 17 809. За все время пандемии в Украине методом ПЦР провели 5 805 824 тестирования.

С марта в Украине обнаружили 1 124 430 человек с коронавирусом SARS CoV 2, который приводит к болезни COVID-19. Из них 812 368 человек выздоровели, а летальных случаев уже 20 019.

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