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Українські моряки прибули в США для тренувань на "Айлендах"

Вівторок, 12 січня 2021, 07:59
Українські моряки прибули в США для тренувань на Айлендах
UKR Embassy in USA

Українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу "Айленд" прибули до США, де під керівництвом американських інструкторів пройдуть курс навчання в Балтиморі, штат Меріленд.

Джерело: посольство України в США, "Радіо Свобода"

Деталі: До США прибули українські екіпажі 3-х патрульних катерів класу "Айленд" для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки у місті Балтимор. 

Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони.

У 2021-му ВМС планують отримати від США три патрульні катери класу Island. На відміну від попередніх двох, ці судна передадуть відразу з озброєнням.

Командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа раніше висловлював сподівання, що "Айленди" дійдуть до України протягом першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді буде дивізіон із п’яти катерів цього класу. 

 
Радіо Свобода

Довідка: Усього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island ("Айленд"). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів Україною тривало роками. 

Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми "Схеми", зазначає "Радіо Свобода".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЗбройні силиармія
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