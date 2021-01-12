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Украинские моряки прибыли в США для тренировок на "Айлендах"

Вторник, 12 января 2021, 08:59
UKR Embassy in USA

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса "Айленд" прибыли в США, где под руководством американских инструкторов пройдут курс обучения в Балтиморе, штат Мэриленд.

Источник: посольство Украины в США, "Радио Свобода"

Детали: В США прибыли украинские экипажи 3-х патрульных катеров класса "Айленд" для проведения 10-недельного курса спецподготовки в городе Балтимор.

Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны.

В 2021-м ВМС планируют получить от США три патрульных катера класса Island. В отличие от предыдущих двух, эти суда будут переданы сразу с вооружением.

Командующий Военно-морских сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа ранее выражал надежду, что "Айленды" придут в Украину в течение первого полугодия, а до конца 2021 года обретут все возможности – тогда будет дивизион из пяти катеров этого класса.

Справка: Всего в 1985-1992 годах для Береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island ("Айленд"). 37 из них продолжают службу в Береговой охране США, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике.

Решение бюрократических преград на получение этих катеров Украине длилось годами.

Процесс активно сдвинулся с места только весной 2018 года после выхода расследование программы "Схемы", отмечает "Радио Свобода".

Темы: СШАВооруженные силыармия


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