Трамп вважає рух "Антифа" винним у нападі на Капітолій – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у понеділок приватно звинуватив "людей Антифа" у штурмі Капітолію, хоча існують чіткі відео та документальні докази, які свідчать про те, що нападники в основному були прихильниками Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Axios.

Зокрема, своєю позицією Трамп поділився в понеділок вранці під час телефонної розмови з лідером республіканської меншості у Палаті представників Кевіном Маккарті.

При цьому Маккарті, який знаходився в той момент нападу в будівлі Капітолія, намагався довести, що безлади влаштували прихильники президента, на це вказують фотографії та відеозаписи.

За словами джерел видання, півгодинна розмова Трампа і Маккарті була напруженою. Зокрема, Трамп в черговий раз стверджував про фальсифікації на виборах, на що конгресмен відповів: "Припиніть! Вони завершилися. Вибори завершилися".

Він сказав Трампу, що йому слід зателефонувати Джо Байдену, зустрітися з новообраним президентом і слідувати традиціям та залишити вітальний лист у Резолюційному бюро для свого наступника.

Президент сказав йому, що він не вирішив, чи робити це для Байдена.