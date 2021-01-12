Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп считает движение "Антифа" виновным в нападении на Капитолий – СМИ

Вторник, 12 января 2021, 08:03
Трамп считает движение Антифа виновным в нападении на Капитолий – СМИ
Фото с Twitter ЕП

Президент США Дональд Трамп в понедельник частно обвинил "людей Антифа" в штурме Капитолия, хотя существуют четкие видео и документальные доказательства, свидетельствующие о том, что нападавшие в основном были сторонниками Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Axios.

В частности, своей позицией Трамп поделился в понедельник утром во время телефонного разговора с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

При этом Маккарти, который находился в тот момент нападения в здании Капитолия, пытался доказать, что беспорядки устроили сторонники президента, на это указывают фотографии и видеозаписи.

По словам источников издания, получасовой разговор Трампа и Маккарти была напряженной. В частности, Трамп в очередной раз утверждал о фальсификациях на выборах, на что конгрессмен ответил: "Прекратите! Они завершились. Выборы завершились".

Он сказал Трампу, что ему следует позвонить Джо Байдена, встретиться с новоизбранным президентом и следовать традициям и оставить поздравительное письмо в резолюционную бюро для своего преемника.

Президент сказал ему, что он не решил, делать ли это для Байдена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: