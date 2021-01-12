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Вийти з самоізоляції після повернення з окупованих територій дозволить ще один тест 

Вівторок, 12 січня 2021, 10:00
Вийти з самоізоляції після повернення з окупованих територій дозволить ще один тест 

Після в’їзду з окупованих територій на підконтрольну уряду територію України громадяни можуть не проходити самоізоляцію, якщо в них буде негативним експрес-тест на антиген до коронавірусу SARS CoV 2.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 12 січня  

Деталі: 5 січня Кабінет міністрів вніс змін до карантинних обмежень, зокрема оновив правила перетину контрольних пунктів в'їзду в Україну й виїзду з неї на карантині.

Уряд змінив підстави для припинення самоізоляції тими, хто прибув із окупованих територій Криму чи Донбасу. 

Самоізоляцію треба проходити з мобільним додатком "Вдома" 14 днів.

Якщо раніше припинити самоізоляцію можна було по завершенні 14 днів, якщо немає симптомів, або на підставі негативного тесту на коронавірус за методом ПЛР, то тепер можна вийти з ізоляції і на підставі негативного експрес-тесту на антиген до SARS CoV 2, проведеного після перетину КПВВ.

Донецьку, Луганську й Харківську ОДА зобов'язали створити пункти для тестування на КПВВ. 

За словами Ляшка, послуги з проведення експрес-тесту на антиген будуть безплатними для громадян України, тести закупили за кошти державного бюджету. 

11 січня керівництво МОЗ підписало наказ про розподіл 1,8 млн тестів по регіонах. 

12 січня відбудеться нарада МОЗ із прикордонниками, а 13 січня – з місцевими владами щодо виконання нових вимог.

У місцевої влади МОЗ поцікавиться, куди везуть людей, у яких тест показав коронавірус. 

У разі негативного експрес-тесту інформація про це буде з КПВВ йти до Центру громадського здоров'я, а звідти потрапляти в додаток "Вдома", Самоізоляція здорової людини буде припинятися автоматично. 

На доїзд від КПВВ до вказаного місця самоізоляції в людини є 24 години. 

Ляшко порадив із запитаннями щодо повернення з окупованих територій звертатися на гарячу лінію: 0-800-60-20-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинМОЗДонбасКрим
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