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Выйти из самоизоляции по возвращении с оккупированных территорий позволит еще один тест

Вторник, 12 января 2021, 11:00

После въезда с оккупированных территорий на подконтрольную правительству территорию Украины граждане могут не проходить самоизоляцию, если у них будет отрицательным экспресс-тест на антиген к коронавирусу SARS CoV 2.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 12 января

Детали: 5 января Кабинет министров внес изменения в карантинные ограничения, в частности обновил правила пересечения контрольных пунктов въезда в Украину и выезда из нее на карантине.

Правительство изменило основания для прекращения самоизоляции теми, кто прибыл с оккупированных территорий Крыма или Донбасса.

Самоизоляцию надо проходить с мобильным приложением "Вдома" ("Дома") 14 дней. 

Если раньше прекратить самоизоляцию можно было по завершении 14 дней, если нет симптомов, либо на основании отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР, то теперь можно выйти из изоляции и на основании отрицательного экспресс-теста на антиген к SARS CoV 2, проведенного после пересечения КПВВ .

Донецкую, Луганскую и Харьковскую ОГА обязали создать пункты для тестирования на КПВВ.

По словам Ляшко, услуги по проведению экспресс-теста на антиген будут бесплатными для граждан Украины, тесты закупили за средства государственного бюджета.

11 января руководство Минздрава подписало приказ о распределении 1,8 млн тестов по регионам.

12 января состоится совещание МОЗ с пограничниками, а 13 января – с местными властями на тему выполнения новых требований.

У местной власти МОЗ поинтересуется, куда везут людей, у которых тест показал коронавирус.

В случае отрицательного экспресс-теста информация об этом будет с КПВВ идти в Центр общественного здоровья, а оттуда попадать в приложение "Вдома", Самоизоляция здорового человека будет прекращаться автоматически.

На доезд от КПВВ к указанному месту самоизоляции у человека есть 24 часа.

Ляшко посоветовал с вопросами о возвращении с оккупированных территорий обращаться на горячую линию: 0-800-60-20-19.

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирускарантинМинздравДонбассКрым


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