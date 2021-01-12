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Туреччина цього тижня розпочне вакцинацію китайською вакциною SinoVac

Вівторок, 12 січня 2021, 11:12

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна розпочне вакцинацію проти COVID-19 до цих вихідних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

"Вакцина проти COVID-19 почнеться вводитись у четвер або п'ятницю відповідно до визначеного порядку", - сказав Реджеп Таїп Ердоган.

"Коли кількість випадків COVID-19 опуститься нижче певної кількості, ми будемо зменшувати обмеження поступово, як це було раніше", - додав він.

Перша партія з 3 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, замовлена у китайського виробника SinoVac Biotech, надійшла до Туреччини 30 грудня, після чого відбулися випробування турецьких лабораторій.

Ердоган також зазначив, що Туреччина задовольнятиме власні потреби у вакцині самостійно: "Найголовніше - це розробити власну вакцину. Багато наших університетів, установ та компаній докладають значних зусиль для цього".

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я через "Медичні закупівлі України", уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай).



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