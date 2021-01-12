Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Турция на этой неделе начнет вакцинацию китайской вакциной SinoVac

Вторник, 12 января 2021, 11:12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет вакцинацию против COVID-19 в эти выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

"Вакцина против COVID-19 начнется вводиться в четверг или пятницу в соответствии с определенным порядком", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

"Когда количество случаев COVID-19 опустится ниже определенного количества, мы будем уменьшать ограничения постепенно, как это было раньше", - добавил он.

Первая партия из 3 миллионов доз вакцины против COVID-19, заказанная у китайского производителя SinoVac Biotech, поступила в Турцию 30 декабря, после чего состоялись испытания турецких лабораторий.

Эрдоган также отметил, что Турция будет удовлетворять собственные потребности в вакцине самостоятельно: "Самое главное - это разработать собственную вакцину. Многие наши университеты, учреждения и компании прилагают значительные усилия для этого".

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Министерство здравоохранения за "Медицинские закупки Украины", заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай).



powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ России трем крымским татарам дали 13-18 лет колонии по сфабрикованным делам

Количество летальных случаев от COVID в Украине превысило 20 тысяч

ООС: оккупанты убили военного, ВСУ открывали огонь

Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне

ФБР предупредило о подготовке массовых вооруженных протестов в США – СМИ

Новости 11 января: импичмент Трампа, санкции США против Дубинского и Онищенко

Все новости...
Последние новости
11:46
видео"Добро пожаловать в Brexit": на границе Нидерландов отбирают бутерброды у водителей из Британии
11:39
СБУ сообщила о подозрении главному "пограничнику" боевиков "МГБ ДНР"
11:35
В Киеве резкий скачок новых больных и смертей от COVID
11:23
Коронавирус появился в Италии еще раньше, чем считалось – исследование
11:15
На границе Венгрии и Украины построят крупнейший в Европе железнодорожный терминал
11:12
Турция на этой неделе начнет вакцинацию китайской вакциной SinoVac
11:00
Выйти из самоизоляции по возвращении с оккупированных территорий позволит еще один тест
10:55
фотоВ России трем крымским татарам дали 13-18 лет колонии по сфабрикованным делам
10:53
Цена на газ в Европе подскочила на 10% за день
10:48
Подаренная Лаврову икона из Луганска стоит 12,5 млн евро и хранилась в банке – СМИ
Все новости...