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Турция на этой неделе начнет вакцинацию китайской вакциной SinoVac

Вторник, 12 января 2021, 10:12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет вакцинацию против COVID-19 в эти выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

"Вакцина против COVID-19 начнется вводиться в четверг или пятницу в соответствии с определенным порядком", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

"Когда количество случаев COVID-19 опустится ниже определенного количества, мы будем уменьшать ограничения постепенно, как это было раньше", - добавил он.

Первая партия из 3 миллионов доз вакцины против COVID-19, заказанная у китайского производителя SinoVac Biotech, поступила в Турцию 30 декабря, после чего состоялись испытания турецких лабораторий.

Эрдоган также отметил, что Турция будет удовлетворять собственные потребности в вакцине самостоятельно: "Самое главное - это разработать собственную вакцину. Многие наши университеты, учреждения и компании прилагают значительные усилия для этого".

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Министерство здравоохранения за "Медицинские закупки Украины", заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай).

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