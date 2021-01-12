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Коронавірус з'явився в Італії ще раніше, ніж вважалося – дослідження

Вівторок, 12 січня 2021, 10:23

Нові дослідження італійських вчених доводять, що перший випадок зараження коронавірусом в Італії, ймовірно, зафіксували ще 10 листопада 2019 року, а не на початку грудня, як вважалося раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Дослідження було опубліковане в Британському журналі дерматології вченими на чолі з Раффаеле Джанотті з Міланського державного університету у співпраці з Італійським діагностичним центром.

Вчені вважають, що першим пацієнтом з COVID-19 в Італії була 25-річна мешканка Мілана. Дослідники повторно вивчали зразки біопсії шкіри пацієнтів з атиповим дерматозом, яким восени 2019 року не змогли поставити точний діагноз. Раніше вони встановили, що були випадки, коли COVID-19 вражав лише шкіру хворих.

Раніше пацієнтом номер 1 вважалася дитина, у якої коронавірус зафіксували в грудні 2019-го.

"Виходячи з того, що спостерігалося протягом останніх місяців у пацієнтів з COVID, які мали ураження шкіри, я задався питанням, чи не вдасться знайти щось подібне до офіційного початку пандемії. І ми насправді знайшли це в гістологічних дослідженнях, проведених у деяких пацієнтів восени 2019 року", - сказав Джанотті.

"У наших роботах, вже опублікованих у міжнародних журналах, ми показали, що в цій пандемії були випадки, коли єдиною ознакою інфекції COVID-19 є патологія шкіри", - додав він. І так само було у випадку з молодою жінкою, у якої були лише ураження шкіри (і спочатку підозрювали червоний вовчак) та легкий біль у горлі.

Її біопсія, проведена 10 листопада, показала наявність послідовностей генів РНК вірусу SARS-CoV-2, "відбитків пальців" COVID-19 у шкірній тканині. Пацієнтка, з якою вчені пізніше зв’язалися, повідомила про відсутність симптомів інфекції COVID-19, про зникнення уражень на шкірі у квітні та позитивний тест на антитіла в червні 2020 року.

"Отже, це - найстаріший науково задокументований випадок присутності коронавірусу. Але, мабуть, продовжуючи пошук, ми також знайдемо його на зразках з жовтня 2019 року", - сказав Джанотті.

Ранні дослідження показували, що перші випадки COVID-19 в Італії датуються січнем, у Ломбардії вірус поширювався ще до проведення перших тестів.

Пізніше стало відомо, що коронавірус вже був присутній у північній Італії в грудні, більш ніж за два місяці до того, як виявили перший випадок захворювання.

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