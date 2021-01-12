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Коронавирус появился в Италии еще раньше, чем считалось – исследование

Вторник, 12 января 2021, 11:23

Новые исследования итальянских ученых показывают, что первый случай заражения коронавирусом в Италии, вероятно, зафиксировали еще 10 ноября 2019 года, а не в начале декабря, как считалось ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Исследование было опубликовано в Британском журнале дерматологии учеными во главе с Раффаэле Джанотти из Миланского государственного университета в сотрудничестве с Итальянским диагностическим центром.

Ученые считают, что первым пациентом с COVID-19 в Италии была 25-летняя жительница Милана. Исследователи повторно изучали образцы биопсии кожи пациентов с атипичным дерматозом, которым осенью 2019 года не смогли поставить точный диагноз. Ранее они установили, что были случаи, когда COVID-19 поражал только кожу больных.

Ранее пациентом номер 1 считался ребенок, у которого коронавирус зафиксировали в декабре 2019-го.

"Исходя из того, что наблюдалось в течение последних месяцев у пациентов с COVID, которые имели поражения кожи, я задался вопросом, не удастся ли найти что-то подобное до официального начала пандемии. И мы действительно нашли это в гистологических исследованиях, проведенных в некоторых пациентов осенью 2019 года", - сказал Джанотти.

"В наших работах, уже опубликованных в международных журналах, мы показали, что в ходе этой пандемии были случаи, когда единственным признаком инфекции COVID-19 является патология кожи", - добавил он. И также было в случае с молодой женщиной, у которой были только поражения кожи (и сначала подозревали красную волчанку) и легкая боль в горле.

Ее биопсия, проведенная 10 ноября, показала наличие последовательностей генов РНК вируса SARS-CoV-2, "отпечатков пальцев" COVID-19 в кожной ткани. Пациентка, с которой ученые позже связались, сообщила об отсутствии симптомов инфекции COVID-19, об исчезновении поражений на коже в апреле и положительном тесте на антитела в июне 2020 года.

"Таким образом, это - самый старый научно задокументированный случай присутствия коронавируса. Но, видимо, продолжая поиск, мы также найдем его на образцах с октября 2019 года", - сказал Джанотти.

Ранние исследования показывали, что первые случаи COVID-19 в Италии датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.

Позже стало известно, что коронавирус уже присутствовал в северной Италии в декабре, более чем за два месяца до того, как обнаружили первый случай заболевания.



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