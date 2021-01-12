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Зеленський похвалив президентку Молдови: Не боїться називати Крим українським

Вівторок, 12 січня 2021, 12:26
офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає візит очільниці Республіки Молдова Маї Санду початком нових відносин між країнами.

Джерело: Зеленський у Twitter, Офіс президента

Пряма мова: "Це початок нових відносин України та Молдови. Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що президент Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським".

Деталі: 12 січня розпочався офіційний візит президента Молдови Маї Санду в Україну. Триває зустріч глав держав у форматі "віч-на-віч", після якої заплановані українсько-молдовські переговори в розширеному складі.

Після завершення перемовин очікується підписання двосторонніх документів.

Що передувало: Президентка Молдови Мая Санду розповіла, які конкретні питання планує підняти на зустрічах з керівництвом України у Києві в рамках свого першого закордонного візиту на посаді. 

Нагадаємо: Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - в 2014 році. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". РФ також використовує всілякі приводи для переслідування тих, хто засуджує її політику, навіть якщо це громадяни інших країн, включно з Україною, проти якої вона вже 6 років здійснює гібридну військову агресію.

Українська правда
Теми: МолдоваКримЗеленський


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