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Зеленский похвалил президента Молдовы: Не боится называть Крым украинским

Вторник, 12 января 2021, 12:26
офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.

Источник: Зеленский в Twitter, Офис президента

Прямая речь: "Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским".

Детали: 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину. Продолжается встреча глав государств в формате "с глазу на глаз", после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе.

После завершения переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Что предшествовало: Президент Молдовы Майя Санду рассказала, какие конкретные вопросы планирует поднять на встречах с руководством Украины в Киеве в рамках своего первого зарубежного визита в должности.

Напомним: Россия незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже 6 лет осуществляет гибридную военную агрессию.

Темы: МолдоваКрымЗеленский


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