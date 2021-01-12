Зеленский похвалил президента Молдовы: Не боится называть Крым украинским

Президент Украины Владимир Зеленский считает визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.

Источник: Зеленский в Twitter, Офис президента

Прямая речь: "Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским".

Вітаю @sandumaiamd у Києві. Це початок нових відносин 🇺🇦 та 🇲🇩. Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що Президент 🇲🇩 підтримує суверенітет і територіальну цілісність 🇺🇦, не боїться називати Крим українським. pic.twitter.com/hFsOuMTRHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

Детали: 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину. Продолжается встреча глав государств в формате "с глазу на глаз", после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе.

После завершения переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Что предшествовало: Президент Молдовы Майя Санду рассказала, какие конкретные вопросы планирует поднять на встречах с руководством Украины в Киеве в рамках своего первого зарубежного визита в должности.

Напомним: Россия незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже 6 лет осуществляет гибридную военную агрессию.