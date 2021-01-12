Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский похвалил президента Молдовы: Не боится называть Крым украинским

Вторник, 12 января 2021, 11:26
Зеленский похвалил президента Молдовы: Не боится называть Крым украинским
офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.

Источник: Зеленский в Twitter, Офис президента

Прямая речь: "Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским".

Детали: 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину. Продолжается встреча глав государств в формате "с глазу на глаз", после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе.

После завершения переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Что предшествовало: Президент Молдовы Майя Санду рассказала, какие конкретные вопросы планирует поднять на встречах с руководством Украины в Киеве в рамках своего первого зарубежного визита в должности.

Напомним: Россия незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже 6 лет осуществляет гибридную военную агрессию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдоваКрымЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: