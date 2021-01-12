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В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Вівторок, 12 січня 2021, 13:42
Фото cheline.com.ua

В Україну йде різке похолодання до -18-21°, у найближчі дні очікується до 15 см снігу.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається".

Деталі: З 13 січня в Україні прогнозують снігопади та хуртовини, на дорогах ожеледицю. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікується значний сніг, висота снігового покриву сягатиме 5-15 см.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності).

Повідомляється, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Українська правда
Теми: погода


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