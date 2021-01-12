В Украину идет резкое похолодание до -18-21°, в ближайшие дни ожидается до 15 см снега.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится".

Детали: С 13 января в Украине прогнозируют снегопады и метели, на дорогах гололед. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидается значительный снегопад, высота снежного покрова достигнет 5-15 см.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют налипание мокрого снега, гололед (І уровень опасности).

Сообщается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.