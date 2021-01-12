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Неадекватний водій проривався в окупований Крим та розбив позашляховик – ДПСУ

Вівторок, 12 січня 2021, 12:01
Неадекватний водій проривався в окупований Крим та розбив позашляховик – ДПСУ

У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" автомобіль пробував прорватись у тимчасово окупований Росією Крим.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що 11 грудня водій позашляховика "Nissan X-Trail", житель Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд.

На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів – болард. Після цього прикордонники дістали запоріжця з салону іномарки та затримали його.

Дослівно: "29-річний порушник і без авта не зупинявся: вів себе неадекватно, чинив опір, лаявся та погрожував правоохоронцям.

За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Державної прикордонної служби України прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності. Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення".

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаКрим
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