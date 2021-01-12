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Неадекватний водій проривався в окупований Крим та розбив позашляховик – ДПСУ

Вівторок, 12 січня 2021, 13:01

У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" автомобіль пробував прорватись у тимчасово окупований Росією Крим.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що 11 грудня водій позашляховика "Nissan X-Trail", житель Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд.

На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів – болард. Після цього прикордонники дістали запоріжця з салону іномарки та затримали його.

Дослівно: "29-річний порушник і без авта не зупинявся: вів себе неадекватно, чинив опір, лаявся та погрожував правоохоронцям.

За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Державної прикордонної служби України прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності. Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення".

Українська правда
Теми: Прикордонна службаКрим


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