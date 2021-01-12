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Неадекватный водитель прорывался в оккупированный Крым и разбил внедорожник – ГПСУ

Вторник, 12 января 2021, 13:01

В контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" автомобиль пробовал прорваться во временно оккупированный Россией Крым.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что 11 декабря водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель Запорожья, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд.

На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его.

Дословно: "29-летний нарушитель и без машины не останавливался: вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.

За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанный и автомобиль переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаКрым


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