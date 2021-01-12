Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неадекватный водитель прорывался в оккупированный Крым и разбил внедорожник – ГПСУ

Вторник, 12 января 2021, 12:01
Неадекватный водитель прорывался в оккупированный Крым и разбил внедорожник – ГПСУ

В контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" автомобиль пробовал прорваться во временно оккупированный Россией Крым.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что 11 декабря водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель Запорожья, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд.

На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его.

Дословно: "29-летний нарушитель и без машины не останавливался: вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.

За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанный и автомобиль переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Пограничная служба
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Глава ГПСУ проверил границу с Россией на Харьковщине
Беларусь может разместить до 8 тысяч "вагнеровцев", Силы обороны реагируют соответственно – ГПСУ
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: