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Українцям для в’їзду в Англію з 15 січня необхідні ПЛР-тест і 10-денна самоізоляція

Вівторок, 12 січня 2021, 12:15

З 15 січня для в’їзду в Англію у громадян України вимагатимуть сертифікат про негативний тест на COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Великої Британії в Україні.

"З 04:00 за Гринвічем у п’ятницю, 15 січня, всі мандрівники, які прибувають до Англії, повинні пред'явити негативний результат тесту на COVID-19, який був зроблений перед поїздкою", - йдеться у повідомленні.

Тест має бути проведений методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) або еквівалентного діагностичного стандарту і повинен проводитися не раніше ніж за три дні до вильоту.

Протягом останнього тижня Британія зафіксувала декілька нових рекордів зараження, що пов’язують із поширенням нового, більш заразного штаму. У деяких районах Лондона кількість хворих досягає 1 на 20 осіб населення.  Минулої п’ятниці, 8 січня, мер Лондона, де оголошено режим підвищеної небезпеки, зазначав, що лікарні столиці - під загрозою переповнення хворими на коронавірус.  

9 січня країна вперше зареєструвала понад 1000 смертей за добу. До цього подібні показники були лише у Німеччині.

Британія наразі єдиною у Європі затвердила вже три вакцини від коронавірусу - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca Moderna. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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