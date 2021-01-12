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Украинцам для въезда в Англию с 15 января необходимы ПЦР-тест и 10-дневная самоизоляция

Вторник, 12 января 2021, 13:15

С 15 января для въезда в Англию у граждан Украины будут требовать сертификат об отрицательном тесте на COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине.

"С 04:00 по Гринвичу в пятницу, 15 января, все путешественники, прибывающие в Англию, должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, который был сделан перед поездкой", - говорится в сообщении.

Тест должен быть проведен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или эквивалентного диагностического стандарта и должен проводиться не ранее чем за три дня до вылета.

"Пассажиры, прибывающие из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров, должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результатов тестов. Сейчас это включает и путешественников из Украины", - пояснили в посольстве.

Требование относительно негативного теста на COVID-19 пока касаться только путников в Англию. Подробнее о правилах прибытия в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию будет объявлено в ближайшее время.

В течение последней недели Великобритания зафиксировала несколько новых рекордов заражения, что связывают с распространением нового, более заразного штамма. В некоторых районах Лондона количество больных достигает 1 на 20 человек населения. В минувшую пятницу, 8 января, мэр Лондона, где объявлен режим повышенной опасности, отмечал, что больницы столицы - под угрозой переполнения больными коронавирусом.

9 января страна впервые зарегистрировала более 1000 смертей в сутки. До этого подобные показатели были только в Германии.

Великобритания пока единственная в Европе утвердила уже три вакцины от коронавируса - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Темы: Великобританиякоронавирус


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