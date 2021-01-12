Мер Чорноморська знайшов у своєму кабінеті "жучки"

Міський голова Чорноморська Василь Гуяєв виявив у своєму кабінеті прослуховувальні пристрої і підозрює у прослуховуванні депутатів місцевої ради.

Джерело: відеозвернення Гуляєва у Facebook

Пряма мова: "Депутати, ви прийшли сюди працювати чи питати у мера, – я поки не називаю навіть прізвище одного з депутатів, – а чому у Гуляєва в кабінеті електронні замки? А я вам хочу відповісти: Гуляєв, буквально попрацювавши 2 тижні і перевіривши кабінет, чомусь тут знайшов "жучки".

Вам що, незручно мені ставити жучки, які будуть записувати щось? Двері у мера завжди повинні бути відкриті, щоб сюди заходити?

Я як мер володію знанням державних таємниць. Нехай вони невеликі, але якщо я їду за кордон – я повинен брати дозвіл у відповідних служб. А ви хочете просто так зайти, покласти, подивитися, трошки щось послухати? Прийдіть і скажіть, що ви хочете знати, про що я тут говорю.

У цій будівлі відбуваються парадоксальні речі. У нас стоять камери, а ніхто не знає, куди ці камери транслюють. У нас хто хоче, той сюди і заходить. У наш будинок заходять зі зброєю – ніхто зупинити нікого не може. Напевно, буде все-таки по-іншому".

Деталі: Мер міста Чорноморськ в Одеській області також спростував, що він вдруге захворів на COVID-19: "Не дочекаєтеся. Далі продовжую роботу".

Гуляєв сказав, що 10 січня вийшов до людей, які протестували проти підвищення тарифів. Він сподівається вирішити цю проблему шляхом листів уряду від різних міст.

Довідка: Василь Гуляєв очолював сільраду Молодіжного Овідіопольського району Одеської області з 2006 року і у 2010 році був обраний на другий термін.

З 2014-го до 2019-го року він був народним депутатом у Верховній Раді VIII скликання, входив до групи "Відродження". У 2015 році призначений головою Одеської обласної організації партії "Відродження", але в 2019 році вийшов із цієї партії.

Гуляєв був одним із 59 нардепів, які підписали подання, на підставі якого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців пояснювати джерела їхніх доходів і доходів членів їхніх сімей.

На місцевих виборах 2020 року Гуляєв переміг на виборах міського голови Чорноморська (раніше місто називалося Іллічівськ).