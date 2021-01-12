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Мэр Черноморска нашел в своем кабинете "жучки"  

Вторник, 12 января 2021, 12:35
Мэр Черноморска нашел в своем кабинете жучки  

Городской глава Черноморска Василий Гуяев обнаружил в своём кабинете прослушивающие устройства и подозревает в прослушке депутатов местного совета. 

Источник: видеообращение Гуляева в Facebook

Прямая речь: "Депутаты, вы пришли сюда работать или спрашивать у мэра, – я пока не называю даже фамилию одного из депутатов, – а почему у Гуляева в кабинете электронные замки? А я вам хочу ответить: Гуляев, буквально поработав 2 недели и проверив кабинет, почему-то здесь нашел "жучки". 

Вам что, неудобно мне ставить жучки, которые будут записывать что-то? Двери у мэра всегда должны быть открыты, чтобы сюда заходить? 

Я как мэр обладаю знанием государственных тайн. Пускай они небольшие, но если я еду за границу - я должен брать разрешение у соответствующих служб. А вы хотите просто так зайти, положить, посмотреть, немножко что-то послушать? Тогда придите и скажите, что вы хотите знать, о чем я тут говорю.  

В этом здании происходят парадоксальные вещи. У нас стоят камеры, а никто не знает, куда эти камеры транслируют. У нас кто хочет, тот сюда и заходит. В наше здание заходят с оружием – никто остановить никого не может. Наверное, будет все-таки по-другому".

Детали: Мэр города Черноморск в Одесской области также опроверг, что он второй раз заболел COVID-19: "Не дождетесь. Дальше продолжаю работу".

Гуляев сказал, что 10 января вышел к людям, которые протестовали против повышения тарифов. Он надеется решить эту проблему путем писем правительству от разных городов. 

Справка: Василий Гуляев возглавлял сельсовет Молодежного Овидиопольского района Одесской области с 2006 года и в 2010 году был избран на второй срок.

С 2014-го по 2019-й годы он был народным депутатом в Верховной Раде VIII созыва, входил в группу "Возрождение". В 2015 году був назначен главой Одесской областной организации партии "Возрождение", но в 2019 году вышел из этой партии.

Гуляев был одним из 59 нардепов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которая обязывала госслужащих объяснять источники их доходов и доходов членов их семей.

На местных выборах 2020 года Гуляев победил на выборах городского главы Черноморска (ранее город назывался Ильичевск). 

Алена Рощенко, УП

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Темы: Одесская областьпрослушка
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