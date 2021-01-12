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На Львівщині зупинився підйомник: з висоти в мороз знімали людей  

Вівторок, 12 січня 2021, 14:31

У Львівській області на горі Захар Беркут зупинився підйомник і рятувальникам довелося знімати 14 людей.

Джерело: повідомлення МВС

Дослівно: "12 січня о 10:00 поблизу с. Волосянка Сколівського району на горі Захар Беркут сталася зупинка крісельного підйомника канатної дороги, на якій перебувало 14 осіб (всі працівники крісельного підйомника). Температура повітря 2 градуси морозу".

Деталі: Протягом півгодини усіх людей зняли. Роботу канатної дороги відновлюють.

 
Фото: МВС

Українська правда
Теми: Львівнадзвичайна подія


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