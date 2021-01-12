Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львовщине остановился подъемник: с высоты в мороз снимали людей

Вторник, 12 января 2021, 13:31
На Львовщине остановился подъемник: с высоты в мороз снимали людей

Во Львовской области на горе Захар Беркут остановился подъемник и спасателям пришлось снимать 14 человек.

Источник: сообщение МВД

Дословно: "12 января в 10:00 вблизи с. Волосянка Сколевского района на горе Захар Беркут произошла остановка кресельного подъемника канатной дороги, на котором находилось 14 человек (все работники кресельного подъемника). Температура воздуха 2 градуса мороза".

Детали: В течение получаса всех людей сняли. Работу канатной дороги восстанавливают.

 
Фото: МВД

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Львов
Российская ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до 9
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: