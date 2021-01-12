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На Львовщине остановился подъемник: с высоты в мороз снимали людей

Вторник, 12 января 2021, 14:31

Во Львовской области на горе Захар Беркут остановился подъемник и спасателям пришлось снимать 14 человек.

Источник: сообщение МВД

Дословно: "12 января в 10:00 вблизи с. Волосянка Сколевского района на горе Захар Беркут произошла остановка кресельного подъемника канатной дороги, на котором находилось 14 человек (все работники кресельного подъемника). Температура воздуха 2 градуса мороза".

Детали: В течение получаса всех людей сняли. Работу канатной дороги восстанавливают.

 
Фото: МВД

Украинская правда
Темы: Львовчрезвычайное происшествие


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