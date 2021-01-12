На різдвяному ярмарку у Львові чоловік стріляв у охоронця

У Львові відвідувач "Різдвяного ярмарку" поранив охоронця з револьвера через конфлікт, це сталося ввечері 11 січня.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: 11 січня близько 21:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові був поранений чоловік.

На місці правоохоронці встановили особу потерпілого – ним виявився співробітник служби охорони ярмарку, 33 річний мешканець Мостиського району.

Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний відвідувач "Різдвяного ярмарку" – 45-річний львів’янин. У чоловіка виник конфлікт із охоронцем, під час якого він вистрілив із револьвера у напрямку чоловіка, спричинивши йому тілесні ушкодження.

За фактом події слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці вилучили зброю, з якої було здійснено постріл, та скерували її на експертне дослідження.

Досудове розслідування триває.