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На рождественской ярмарке во Львове мужчина стрелял в охранника

Вторник, 12 января 2021, 14:56

Во Львове посетитель "Рождественской ярмарки" ранил охранника из револьвера из-за конфликта, это произошло вечером 11 января.

Источник: полиция Львовской области

Детали: 11 января около 21:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы во Львове был ранен мужчина.

На месте правоохранители установили личность потерпевшего – им оказался сотрудник службы охраны ярмарки, 33-летний житель Мостиского района.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен посетитель "Рождественской ярмарки" – 45-летний львовянин. У мужчины возник конфликт с охранником, во время которого он выстрелил из револьвера в направлении мужчины, нанеся ему телесные повреждения.

По факту происшествия следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители изъяли оружие, из которого был осуществлен выстрел, и направили ее на экспертное исследование. 

Досудебное расследование продолжается.

Темы: Львовкриминалоружие


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