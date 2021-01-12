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У Палаті представників планують в середу проголосувати за імпічмент Трампа

Вівторок, 12 січня 2021, 14:39

Демократи в Палаті представників США планують в середу провести голосування за імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це заявив лідер більшості в Палаті представників Стені Хоєр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами Хоєра, у вівторок ввечері Палата представників проголосує за резолюцію, що закликає віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції, щоб усунути Трампа від влади, а потім планує проголосувати в середу о 9 ранку за східним часом щодо резолюції про імпічмент.

Поки що немає ознак того, що Пенс має намір застосувати поправку на вимогу демократів.

У понеділок демократи офіційно представили свою резолюцію про імпічмент, звинувативши Трампа в "підбурюванні до повстання", і вони прагнуть зробити його першим президентом в історії, якому двічі був оголошений імпічмент.

Очікується, що резолюція буде прийнята, тому що демократи мають більшість в Палаті представників.

Єдина стаття про імпічмент, яка була представлена, вказує на неодноразові неправдиві твердження Трампа про те, що він виграв вибори, і на його виступ перед натовпом 6 січня до того, як учасники акції протесту почали штурмувати Капітолій.

Зазначимо, спроба імпічменту Трампа є радше символічною, тому що для завершення процедури відсторонення президента недостатньо часу - 20 січня.

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Теми: ТрампСШАімпічмент
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