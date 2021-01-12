В Палате представителей планируют в среду проголосовать за импичмент Трампа

Демократы в Палате представителей США планируют в среду провести голосование за импичмент президента Дональда Трампа.

Об этом заявил лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам Хойера, во вторник вечером Палата представителей проголосует за резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы устранить Трампа от власти, а затем планирует проголосовать в среду в 9 утра по восточному времени за резолюцию об импичменте.

Пока нет признаков того, что Пенс намерен применить поправку по требованию демократов.

В понедельник демократы официально представили свою резолюцию об импичменте, обвинив Трампа в "подстрекательстве к восстанию", и они стремятся сделать его первым президентом в истории, которому дважды был объявлен импичмент.

Ожидается, что резолюция будет принята, потому что демократы имеют большинство в Палате представителей.

Единственная статья об импичменте, которая была представлена, указывает на неоднократные ложные утверждения Трампа о том, что он выиграл выборы, и на его выступление перед толпой 6 января до того, как участники акции протеста начали штурмовать Капитолий.

Отметим, попытка импичмента Трампа является скорее символической, так как для завершения процедуры отстранения президента недостаточно времени – до 20 января.

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