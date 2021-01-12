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Чорногорія знову впускатиме українців без тесту

Вівторок, 12 січня 2021, 14:47

Чорногорія змінила правила в’їзду та знову не вимагатиме для в’їзду негативного тесту на коронавірус - як для власних громадян, так і для іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slobodna Evropa.

"Іноземцям та громадянам Чорногорії більше не потрібен тест для в’їзду до Чорногорії", - оголосила міністр охорони здоров’я Єлена Боровініч Бойович.

Причиною пом’якшення обмжеь вона назвала покращення епідеміологічної ситуації, зокрема, зменшення завантаженості ліжок у лікарнях до 57%, тоді як у другій половині грудня це було 67%.

Також скасовують заборону на пересування між містами у вихідні дні. 

Посольство України у Чорногорії після цього також опублікувало оголошння про те, що за новим рішенням "дозволено в’їзд в Чорногорію всім іноземцям без тесту", відтак і громадянам України. Втім, Чорногорія - у "червоній зоні" згідно з останнім списком МОЗ, і після повернення звідти вимагається самоізоляція.

Міністр економічного розвитку Яков Мілатович зазначив, що відмова від вимоги тесту покращить економічне становище туристичної галузі та ресторанів. 

"Вільний в’їзд до Чорногорії і дозвіл на міжміське сполучення у вихідні вплине на нашу загальну економічну активність", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обмеження в’їзду для туристів Чорногорія втратила 450-500 мільйонів євро. 

За попередню добу у Чорногорії з населенням близько 620 тисяч осіб зареєстрували 388 нових випадків зараження. Загалом хворі на цей час майже 9600 осіб. 

При цьому, за останніми даними, саме у Чорногорії зараз найбільша кількість "активних" хворих у регіоні - 1507 на 100 000 населення, тоді як у Словенії - 1217, Албанії - 858. 

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Теми: Чорногоріякарантин
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