Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чорногорія знову впускатиме українців без тесту

Вівторок, 12 січня 2021, 15:47

Чорногорія змінила правила в’їзду та знову не вимагатиме для в’їзду негативного тесту на коронавірус - як для власних громадян, так і для іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slobodna Evropa.

"Іноземцям та громадянам Чорногорії більше не потрібен тест для в’їзду до Чорногорії", - оголосила міністр охорони здоров’я Єлена Боровініч Бойович.

Причиною пом’якшення обмжеь вона назвала покращення епідеміологічної ситуації, зокрема, зменшення завантаженості ліжок у лікарнях до 57%, тоді як у другій половині грудня це було 67%.

Також скасовують заборону на пересування між містами у вихідні дні. 

Посольство України у Чорногорії після цього також опублікувало оголошння про те, що за новим рішенням "дозволено в’їзд в Чорногорію всім іноземцям без тесту", відтак і громадянам України. Втім, Чорногорія - у "червоній зоні" згідно з останнім списком МОЗ, і після повернення звідти вимагається самоізоляція.

Міністр економічного розвитку Яков Мілатович зазначив, що відмова від вимоги тесту покращить економічне становище туристичної галузі та ресторанів. 

"Вільний в’їзд до Чорногорії і дозвіл на міжміське сполучення у вихідні вплине на нашу загальну економічну активність", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обмеження в’їзду для туристів Чорногорія втратила 450-500 мільйонів євро. 

За попередню добу у Чорногорії з населенням близько 620 тисяч осіб зареєстрували 388 нових випадків зараження. Загалом хворі на цей час майже 9600 осіб. 

При цьому, за останніми даними, саме у Чорногорії зараз найбільша кількість "активних" хворих у регіоні - 1507 на 100 000 населення, тоді як у Словенії - 1217, Албанії - 858. 

Теми: Чорногоріякарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі

Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ

У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID

фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Усі новини...
Чорногорія
Сербія передумала висилати посла Чорногорії
Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів
Вибори у Чорногорії: рекордна явка та перемога опозиції
Останні новини
16:12
Перестрілка у Полтаві: поранено щонайменше одну людину
15:54
У 2020 році з "ковідного" фонду використали 89% коштів – Мінфін
15:51
Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова
15:47
Чорногорія знову впускатиме українців без тесту
15:44
фотоНацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Агатангел Кримський"
15:43
Вчені виявили, що на імунну відповідь організму на COVID-19 впливають бактерії в кишківнику
15:39
У Палаті представників планують в середу проголосувати за імпічмент Трампа
15:13
Після штурму Капітолія два банки відмовляються вести з Трампом справи
15:10
Зеленський говорив із Санду про отримання вакцини від ЄС через "Східне партнерство"
15:08
Виручка закладів харчування скоротилась на 25% під час локдауну - дослідження
Усі новини...