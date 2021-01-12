Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Черногория снова будет впускать украинцев без теста

Вторник, 12 января 2021, 14:47

Черногория изменила правила въезда и снова не будет требовать для въезда негативный тест на коронавирус - как от собственных граждан, так и от иностранцев - с 12 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slobodna Evropa.

"Иностранцам и гражданам Черногории больше не нужен тест для въезда в Черногорию", - объявила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

Причиной смягчения ограничений она назвала улучшение эпидемической ситуации, в частности, уменьшение загруженности коек в больницах до 57%, тогда как во второй половине декабря это было 67%.

Также отменяют запрет на передвижение между городами в выходные дни.

Посольство Украины в Черногории после этого также опубликовало объявление о том, что согласно новому решению "разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста", а значит, и гражданам Украины. Впрочем, Черногория - в "красной зоне" согласно последнему списку Минздрава, так что по возвращении оттуда требуется самоизоляция.

Министр экономического развития Яков Милатович отметил, что отказ от требования теста улучшит экономическое положение туристической отрасли и ресторанов.

"Свободный въезд в Черногорию и разрешение на междугороднее сообщение в выходные повлияет на нашу общую экономическую активность", - отметил он.

По его словам, в результате ограничения въезда для туристов Черногория потеряла 450-500 миллионов евро.

За минувшие сутки в Черногории с населением около 620 000 человек зарегистрировали 388 новых случаев заражения. Всего больных в настоящее время - почти 9600.

При этом, по последним данным, именно в Черногории сейчас наибольшее количество "активных" больных в регионе - 1507 на 100 000 населения, тогда как в Словении - 1217, Албании - 858.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черногориякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Черногория
Министр обороны Германии хочет ускорить закупку боеприпасов для армии – СМИ
На парламентских выборах в Черногории лидирует проевропейское движение "Европа сейчас"
Новоизбранный президент Черногории принял присягу, вспомнив войну в Украине
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: