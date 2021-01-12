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Черногория снова будет впускать украинцев без теста

Вторник, 12 января 2021, 15:47

Черногория изменила правила въезда и снова не будет требовать для въезда негативный тест на коронавирус - как от собственных граждан, так и от иностранцев - с 12 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slobodna Evropa.

"Иностранцам и гражданам Черногории больше не нужен тест для въезда в Черногорию", - объявила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

Причиной смягчения ограничений она назвала улучшение эпидемической ситуации, в частности, уменьшение загруженности коек в больницах до 57%, тогда как во второй половине декабря это было 67%.

Также отменяют запрет на передвижение между городами в выходные дни.

Посольство Украины в Черногории после этого также опубликовало объявление о том, что согласно новому решению "разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста", а значит, и гражданам Украины. Впрочем, Черногория - в "красной зоне" согласно последнему списку Минздрава, так что по возвращении оттуда требуется самоизоляция.

Министр экономического развития Яков Милатович отметил, что отказ от требования теста улучшит экономическое положение туристической отрасли и ресторанов.

"Свободный въезд в Черногорию и разрешение на междугороднее сообщение в выходные повлияет на нашу общую экономическую активность", - отметил он.

По его словам, в результате ограничения въезда для туристов Черногория потеряла 450-500 миллионов евро.

За минувшие сутки в Черногории с населением около 620 000 человек зарегистрировали 388 новых случаев заражения. Всего больных в настоящее время - почти 9600.

При этом, по последним данным, именно в Черногории сейчас наибольшее количество "активных" больных в регионе - 1507 на 100 000 населения, тогда как в Словении - 1217, Албании - 858.

Темы: Черногориякарантин


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