Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова

Вівторок, 12 січня 2021, 15:51

Президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Inc. Ілона Маска.    

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетного інженера та конструктора космічних кораблів - Сергія Корольова.

Дійсно, він був одним із найкращих.

Я хотів би запросити його давнього шанувальника Илона Маска в Україну, щоб побачити Музей космонавтики імені Сергія Корольова".

Деталі: Зеленський додав твіт Маска від 11 липня 2020 року, в якому той розповів, що поспілкувався із сім’єю Корольова.

Корольов народився у 1907 році в Житомирі.

Передісторія:

  • Раніше Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЖитомиркосмос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі

Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ

У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID

фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Усі новини...
Зеленський
З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею
Зеленський похвалив президентку Молдови: Не боїться називати Крим українським
Гнів і розчарування vs віра та надія. Які емоції викликає в українців Зеленський 
Останні новини
16:12
Перестрілка у Полтаві: поранено щонайменше одну людину
15:54
У 2020 році з "ковідного" фонду використали 89% коштів – Мінфін
15:51
Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова
15:47
Чорногорія знову впускатиме українців без тесту
15:44
фотоНацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Агатангел Кримський"
15:43
Вчені виявили, що на імунну відповідь організму на COVID-19 впливають бактерії в кишківнику
15:39
У Палаті представників планують в середу проголосувати за імпічмент Трампа
15:13
Після штурму Капітолія два банки відмовляються вести з Трампом справи
15:10
Зеленський говорив із Санду про отримання вакцини від ЄС через "Східне партнерство"
15:08
Виручка закладів харчування скоротилась на 25% під час локдауну - дослідження
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!