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Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова

Вівторок, 12 січня 2021, 14:51
Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова

Президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Inc. Ілона Маска.    

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетного інженера та конструктора космічних кораблів - Сергія Корольова.

Дійсно, він був одним із найкращих.

Я хотів би запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, щоб побачити Музей космонавтики імені Сергія Корольова".

Деталі: Зеленський додав твіт Маска від 11 липня 2020 року, в якому той розповів, що поспілкувався із сім’єю Корольова.

Корольов народився у 1907 році в Житомирі.

Передісторія:

  • Раніше Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЖитомиркосмос
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