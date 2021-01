Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова

Президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Inc. Ілона Маска.

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетного інженера та конструктора космічних кораблів - Сергія Корольова.

Дійсно, він був одним із найкращих.

Я хотів би запросити його давнього шанувальника Илона Маска в Україну, щоб побачити Музей космонавтики імені Сергія Корольова".

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY